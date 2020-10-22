Ayakkabıya olan tutkusunu iş hayatına taşıdı - Son Dakika

İzmir'de kurumsal ve köklü bir firmada başarılı kariyerine devam eden Nalan Erdem, ayakkabıya olan tutkusunu iş hayatına taşıdı. Profesyonel iş hayatından öğrendiklerini hobisi ile birleştiren Erdem, Sacralita markası ile sektöre adım attı.

Avrupa'da geçen çocukluk döneminden sonra Türkiye'ye gelerek eğitim hayatını tamamlayan Nalan Erdem, 21 yıllık profesyonel iş hayatında edindiği deneyimleri Sacralita ile markalaştırdı. Erkeklerin yoğun olduğu bir sektörde kendine yer edinen Erdem, içindeki sese kulak verdiğini ve harekete geçtiğini dile getirdi.

Erdem, "Hani hep içinizde kalan bazı tutkular vardır dile getiremediğiniz, yapmak isteyip de yapamadığınız veya ertelediğiniz; işte ayakkabı markamı oluşturmaya tam da bu şekilde, eskiden beri süregelen ve benliğime yerleşmiş bir tutkuyla başladım" dedi.

Nalan Erdem, "Tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu pandemi sürecinde; eskiden beri süregelen bu tutku, her kadının kutsal olduğu fikriyle, Sacralita ile açığa çıktı. Şimdi, her zevke özel olarak tasarlanan seçkin modellerle bu kutsallığı yansıtma vakti geldi" şeklinde konuştu.

"Ayakkabı, stilinizi bütünleştirendir"

Modaya olan bakış açısının yıllar içerisinde oluştuğunu ve Sacralita ile ete kemiğe büründüğünü vurgulayan Erdem, "Modayı yakından takip etmeye çalışıyorum; ancak beni ele geçirmesine izin vermiyorum. Benim için moda; günlük ve ofis hayatınızda oluşturduğunuz her stilde renk uyumunu kombinlemek, kendinize yakışanı giymektir. Bu şekilde en sade parçalarla bile şıklığı yakalayabilirsiniz. Ayakkabı seçimi burada çok önemli tabi. Kombininizin tamamlayıcısıdır ayakkabı, stilinizi bütünleştirendir" dedi ve ekledi:

"Günümüz modasını belirleyen en ünlü tasarımcılar da bu fikri benimsemiştir. Moda, kendinizi güzel ve özgür hissettiğiniz kıyafeti, ayakkabıyı giymektir."

Yeni sezon, çok trend

Sonbahar kış sezonunun trend renklerden oluştuğunun altını çizen Erdem, son olarak sözlerine şöyle son verdi:

"Bu yıl yeni koleksiyonumuzda sıcak renklere yer vereceğiz; ama en başta klasikleşmiş asil siyah, beyaz, toprak tonları, geçmişlerden gelen metalik renkler, dikkat çeken enerjik sarı, doğadan ilham alınan yılan ve kroko desen, mor ve ayakkabıya derin anlam katan farklı ökçe detayları ile her kombine uygun parçaları beğeninize sunacağız. Birbirinden farklı ve değerli kadınlarımız, bu yılın güçlü ve canlı renkleri ile kendilerini ifade ederken, klasik tercihler ile stilini tamamlayacak." - İZMİR