Son Dakika Haberleri: Ayakla dolandırıcılık güvenlik kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Ayakla dolandırıcılık güvenlik kamerasında

Ayakla dolandırıcılık güvenlik kamerasında

56 dakika önce

Ayakla dolandırıcılık güvenlik kamerasındaSİVAS - Sivas'ta ayağını kullanarak dolandırıcılık yapan bir kişi güvenlik kameralarına takıldı.

Ayakla dolandırıcılık güvenlik kamerasında

SİVAS - Sivas'ta ayağını kullanarak dolandırıcılık yapan bir kişi güvenlik kameralarına takıldı.

Alınan bilgiye göre, Sivas'ta meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan bir markete girdi. 100 verip bir paket sigara alan kişi, para üstünü altından sonra el çabukluğu ile 50 TL'yi yere attı. Bir süre kasada bulunan iş yerini sahibini Özkan Polat'ı oyaladıktan sonra para üstünün eksik olduğunu söyledi. Polat, para üstüne tam olarak verdiğini düşünmesine rağmen paranın eksik olduğunu görünce 50 TL daha ödedi. Dolandırıcı bir süre daha Polat'ı oyaladıktan sonra en müsait anı bekleyip yerdeki parayı alıp elindeki paraların arasına kattı, bir süre sonra da marketten ayrıldı. Durumdan şüphelenen Polat, güvenlik kamerası görüntüleri izledikten sonra farklı bir yöntem ile dolandırıldığını anlayarak polisten yardım istedi. Dolandırıcının bulunması için çalışma başlatıldı.

Polat yaptığı açıklamada, "Ben parayı tam olarak verdiğimden emindim. Ancak elindeki para eksik olunca belki yanılmışımdır diye düşünerek 50 TL daha ödedim. Görüntüleri izleyince olayı anladım. Babam yaşında bir adamdı. Bu yaptığından dolayı ben utandım" dedi.

Ayakla dolandırıcılık güvenlik kamerasında

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 07:53 Kaynak: İHA
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