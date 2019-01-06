Ayaklara Kış Pedikürü Sert Topukları 4 Günde Yumuş Yumuş Yapmak

Kolay kış pedikürü yapıyoruz.

Kolay kış pedikürü yapıyoruz. Çok basit. Kalınlıkları haftada bir törpüle, iyi bir kremle ayakları nemli ve yumuşak tut. Bu kadar. Ama eğer topuklarda kalın çatlaklar varsa ve ayak derisi sertleşmişse 4 günde bunları yok edebilecek bir bakım yapıyoruz. Önce ayakları yıkayıp kurulayın. Sonra pilli törpünün kalın başlığıyla topukları törpüleyin. Sonra ince başlıkla tekrar üzerinden geçin. Gliserinli ayak bakım kreminizi sürün. Pamuklu çorap giyip yatın. Kremi sürmeye ve çorapla uyumaya 4 gece boyunca devam edin. Ayaklarınız yumuş yumuş olacaktır. Bunun devamında sertleşmeyi önlemek için haftada 1 kez törpü yapmayı ve sürekli yumuşatıcı kremi sürmeyi unutmayın. Yaza vardığımızda yumuşacık pürüzsüz ayaklarımız olur. Nasırlardan sakınmak, var olan çatlakları yok edip yumuşatmak için kış pedikürünü sürekli uygulayın.



Videoda kullandıklarım:



Fusswohl Pilli Ayak Bakım Törpüsü



Fusswohl Ayak Nasırlarını Önleyici Krem Altapharma Çay Ağacı Yağı



For Your Beauty ayak bakım çorabı



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