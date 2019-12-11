Ayakları bağlanıp ölüme terk edilen 3 köpeğe sahip çıkıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayakları bağlanıp ölüme terk edilen 3 köpeğe sahip çıkıldı - Son Dakika

Ayakları bağlanıp ölüme terk edilen 3 köpeğe sahip çıkıldı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde avlanmaya giden avcılar tarafından biri çuval içinde, ikisi bacakları bağlanmış halde bulunan 3 köpek Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezinde tedavi altına alındı.

Ayakları bağlanıp ölüme terk edilen 3 köpeğe sahip çıkıldı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde avlanmaya giden avcılar tarafından biri çuval içinde, ikisi bacakları bağlanmış halde bulunan 3 köpek Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezinde tedavi altına alındı.


Salihli'nin Çayköy Mahallesi Ayvacık Mahallesi'nde domuz avı yapmak için gittikleri avcılarca ayakları bağlı halde çuval içinde ölüme terk edilmiş halde bulunan 3 can dostun tedavisi Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'nde Veteriner Hekim Birol Avcı tarafından yapılırken, ayaklarında bulunan kesilerek dikiş atıldı. Köpeklerin durumlarının ilk anda çok kötü olduğunu belirten Veteriner Avcı, "Köpeklerimizin ön ve araka ayaklarında kesikler vardı. Onların dikişleri atılıp, tedavileri yapıldı. Şu an genel durumları iyi olup, tedavileri devam etmektedir" dedi.


Köpekleri ayakları bağlı halde bulan avcılarda, can dostları tedavi gördükleri bakım ve tedavi merkezinde ziyaret etti. Avcılardan Miraz Çevik, "Köpekleri arkadaşlarla birlikte ziyaret ettik. Sağlık durumları gayet iyi. Olayla ilgili Jandarma ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Gayet mutluyuz. Çünkü köpeklerle Veteriner Hekim Birol Avcı gayet iyi ilgileniyor. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum" derken avcılardan Ali İzmirlioğlu ise "Biz Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bu olayla ilgili olarak gece gündüz demeden çalışıp, gereken neyse yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Bunları yapanlarda cezasını çekecek. Babamın oğlu olsa yine çekecek çaresi yok" diye konuştu.


Öte yandan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma ekipleri, N.D., M.F.D. ve Y.E.'yi gözaltına aldı.


Olayla ilgili çalışma sürüyor. - MANİSA

Salihli Belediyesi, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
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