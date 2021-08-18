Ayakları bağlanıp sürüklenen sokak köpeği öldü - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikası bekçisi Y.E.'nin (80), ayaklarını bağlayıp, sürükleyerek çöp konteynerlerinin yanına götürdüğü sokak köpeği bir süre sonra ölü bulundu. Köpeğin sürüklenerek götürüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansırken, hayvansever Meral Aslan, "Toprakta sürüklüyor köpeği. Kuru toprağın üzerinde, aç ve susuz 4 saat kadar kalmış. Travma yaşamaması mümkün değil. Bu bir vahşet" dedi.

Olay, 4 Ağustos'ta, Evka 3 Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki tekstil fabrikasının yakınında meydana geldi. Fabrikada bekçi olan Y.E., iddiaya göre, çevre sakinlerince beslenen, yaşlılıktan sürekli hastalanan ve görme kaybı olan sokak köpeğini bacaklarını iple bağlayıp, yerde sürükleyerek fabrikaya 45-50 metre mesafedeki noktaya götürdü. Bir süre sonra ölü bulunan köpeğe dair görüntüler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.