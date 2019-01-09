Son Dakika Haberleri: Ayakları Ezilen Kedi Tedavi Altına Alındı

Ayakları Ezilen Kedi Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Iğdır'da yaralı halde bulunan yavru kedi, Iğdır Belediyesi hayvan barınağı ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Ayakları Ezilen Kedi Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Iğdır'da yaralı halde bulunan yavru kedi, Iğdır Belediyesi hayvan barınağı ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Iğdır Merkez İrfan Caddesi üzerinde araçların park ettiği boş bir alanda yaralı bir kedi gören vatandaşlar belediyeye haber verdi. Alana gelen ekipler, yavru kedinin arka bacaklarının eklem yerlerinden kırık ve kopuk olduğu gördü. Yaralı kediyi tedavi altına almak için hemen çalışma başlatan ekipler, kediyi yakalamak için bir süre çaba sarf etti.

Iğdır Belediyesi hayvan barınağında görevli Cahit Atış, yavru kedinin durumunun kötü olduğunu belirtti. Atış, "Arka iki bacağı kırık olan bu yavru kediyi hemen tedavi altına alacağız. Sanırım arka ayaklarının üzerinden araba geçmiş. Veteriner hekimlerimizle birlikte iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Yapılan tedavinin ardından inşallah iyileşir. Tamamen iyileştikten sonra duyarlı bir vatandaşımıza sahiplendireceğiz" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi

İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak Maddi Sıkıntı Çektiğini Söyleyen Cübbeli Ahmet: Tehdit Ediliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:30:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayakları Ezilen Kedi Tedavi Altına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]