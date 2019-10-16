Son Dakika Haberleri: Ayakları felçli yavru kediye oyuncak arabadan yürüteç yapıldı
Son Dakika Genel Ayakları felçli yavru kediye oyuncak arabadan yürüteç yapıldı

Ayakları felçli yavru kediye oyuncak arabadan yürüteç yapıldı

1 saat önce

Ayakları felçli yavru kediye oyuncak arabadan yürüteç yapıldı Minik kalplerin oyucağıyla hayata tutunduEDİRNE - Edirne'de, üniversite öğrencileri tarafından bulunan ve arka ayakları felçli olan yavru kediye, Sokak Hayvanları Barınağı ekiplerince, oyuncak arabadan yürüteç yapıldı.

Ayakları felçli yavru kediye oyuncak arabadan yürüteç yapıldı

Minik kalplerin oyucağıyla hayata tutundu

EDİRNE - Edirne'de, üniversite öğrencileri tarafından bulunan ve arka ayakları felçli olan yavru kediye, Sokak Hayvanları Barınağı ekiplerince, oyuncak arabadan yürüteç yapıldı.

Edirne'de üniversite öğrencileri tarafından bulunarak Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı Birimi'ne teslim edilen, arka bacakları tutmayan yavru kediye, oyuncak araban yürüteç yapıldı. Minik kalplerin oyuncaklarıyla yeniden hayata tutunan yavru kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Sağlık durumu gayet güzel"

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı Birimi'nde görevli Veteriner Sağlık Teknisyeni Samir Hoşboy, "Şu anda sağlık durumu gayet güzel ancak arka bacakları felç olduğu için yürüyemiyor. Yemesi içmesi güzel, biz basit bir çocuk arabasını bu şekilde düzenleyerek bir yürüteç şekline getirdik. Kedimize egzersiz yaptırıyoruz. Bu şekilde bu araba yürüteci ile uzun süre hayatına devam edebilir" dedi.

Ayakları felçli yavru kediye oyuncak arabadan yürüteç yapıldı

Edirne, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
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