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Ayakları her şeyi

58 dakika önce

Ayakları her şeyi Antalya'da doğuştan elleri olmayan 25 yıllık esnafın ayaklarıyla yaptıkları görenleri hayrete düşürüyor Ayaklarıyla çay demleyip içiyor, cep telefonu kullanabiliyor, saat tamir ediyor, müşterilerden parayı ayağıyla alıp para üstünü ayağıyla veriyor, elleri olmamasına rağmen...

Ayakları her şeyi
Antalya'da doğuştan elleri olmayan 25 yıllık esnafın ayaklarıyla yaptıkları görenleri hayrete düşürüyor
Ayaklarıyla çay demleyip içiyor, cep telefonu kullanabiliyor, saat tamir ediyor, müşterilerden parayı ayağıyla alıp para üstünü ayağıyla veriyor, elleri olmamasına rağmen araba dahi sürebiliyor
ANTALYA - Antalya'da doğuştan elleri olmayan 2 çocuk babası 61 yaşındaki esnaf Mehmet Temel, ayağıyla bir elin yapabileceği neredeyse her şeyi yapabiliyor. Temel, çay demliyor, içiyor, yazı yazabiliyor, cep telefonunu kullanabiliyor, saat tamir ediyor, hatta araba dahi sürebiliyor.
Antalya'da 25 yıldır esnaflık yapan ve doğuştan elleri bulunmayan Mehmet Temel (61), yaptıklarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Tarihi Kaleiçi girişinde yerli-yabancı tatilcilere hediyelik eşya satan Temel, sabahları evden çıktığı özel yapım arabasıyla evinden çıkıyor, tek koluyla direksiyon hakimiyetini sağlıyor. Arabasını usta şoförler gibi park edip ardından işyerini açan Temel, ayaklarıyla dükkanındaki eşyaları yerleştiriyor. Temel, ayaklarıyla demlediği sallama çayını yine ayaklarıyla tutup yudumladıktan sonra mesaisine başlıyor. Ayaklarını bir el gibi kullanan, tesbih çekebilen ve hatta saatleri dahi tamir eden Temel, cep telefonunu da kullanabiliyor. Aynı zamanda Temel, yazı da yazabiliyor.
Satış gerçekleştirdiği müşterilerinden parayı ayağıyla alıp para üstünü de yine ayağıyla veren Temel'i gören tatilciler ise hayretlere düşüyor.
"Sakal tıraşıma kadar kendim oluyorum"
25 senedir Antalya'da yaşadığını belirten Temel, evli ve 2 çocuk babası olduğunu ifade etti. Ellerinin olmadığını düşünmediğini kaydeden Temel, kendisini engelli olarak görmediğini söyledi.
Temel, "Beyin engellileri engelli görüyorum. Ne yaptığını bilmez, kendine engel koyan insanları engelli görüyorum. Sakal tıraşıma kadar kendim oluyorum. Yemeğimi kendim yiyorum, aynı zamanda araba da kullanıyorum. Aracım kendime göre özel ayarlı. 40 senedir araba kullanıyorum. Çok şükür kaza bela atlatmadım" dedi.
Vücutları engelli olan bireylere mesaj veren Temel, "Engel her zaman beyindedir, bedende değil. Engelli vatandaşlarımız beni örnek alsınlar. Eğer ben engeli kabul etmiyorsam, hiç kimse kabul etmesin. Ben, 'engel yok' diyorum" diye konuştu.
"Her zaman, her şeyimi kendim yapmaya çalışırım"
Ayaklarıyla çoğu şeyi zorlanmadan yaptığını dile getiren Mehmet Temel, "Bugün zor da olsa o zorlandığım işi yaparım. Çünkü bugün zor olan, yarın kolay olur. Benim yapabileceğim bir işi bir arkadaşım, sonra başka bir arkadaşım yaparsa ben yapamam, tembelleşirim. Her zaman, her şeyimi kendim yapmaya çalışırım. Mesela tesbihim kopsa kendim dizerim. Müşterilerimin tesbihini ben dizerim. Eli var ama kendileri dizemiyor.
"Memur şok oldu"
Başında geçen anıyı paylaşan Temel, "Yıllar önce İstanbul Boğaz Köprüsü'nden geçtim. Gişe memuruna parayı, ayağımla uzattım. Memur şok oldu. Bana, "Abi o el miydi, ayak mıydı o?" dedi. Bende, "Kamera şakası" dedim ve ilerledim. Halen bana ağzı açık bir şekilde bakıyordu" dedi.
Antalya, Araba, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:18 Kaynak: İHA
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