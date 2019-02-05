Ayakları Ters Doğan Buzağı İçin İlginç Çözüm

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi'nde bir besici, ön ayakları ters şekilde doğan buzağının tedavisi için çözümü, plastik boru ve cam yünüyle buldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi'nde bir besici, ön ayakları ters şekilde doğan buzağının tedavisi için çözümü, plastik boru ve cam yünüyle buldu.



Elbistan'a bağlı İğde Mahallesi'nde besicilik ve çiftçilikle uğraşan Vahap Kılıç'ın ineği, birkaç gün önce doğum yaptı. Kılıç, doğan buzağının ön ayaklarının ters olduğunu fark etti. Buzağının yaşamını normal olarak sürdüremeyeceğini anlayan Kılıç, çözüm için arayış içine girdi. Kılıç, yaptığı araştırmaların ardından, buzağısının arkaya bakan ayaklarını tekrar düzeltmek için plastik borudan özel bir aparat yaptı. Boruyu ikiye kesen Kılıç, ısı malzemesi olarak kullanılan ürünle sardığı ayakları borunun içine aldı. Borunun ve diğer malzemelerin üzerini de saran Kılıç'ın bu yöntemi, kısa sürede etkisini gösterdi. Buzağının ters olan ayakları yeniden olması gerektiği şekilde öne doğru dönmeye başladı.



Buzağısını diğer hayvanları gibi rahatça yaşaması için böyle bir yöntem bulduğunu belirten besici Vahap Kılıç, "Bu buzağının ön ayakları ters olarak doğmuştu. İlaçla düzeltilecek bir durum değildi. Bunu düzeltmek için çare ararken bu yöntem aklımıza geldi. Şu anda da durumu çok iyiye gidiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de tamamen düzeleceğini düşünüyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin Doğum Gününü Kutladı

Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz

Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı

Son Dakika! Halka Silahlanma Çağrısı Yapan Sedat Peker Hakkında Soruşturma Başlatıldı