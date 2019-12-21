Ayakları üşüyen amcaya ayakkabılarını verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayakları üşüyen amcaya ayakkabılarını verdi - Son Dakika

Ayakları üşüyen amcaya ayakkabılarını verdi

6 saat önce

Sokakta karşılaştığı simitçinin tüm simitlerini aldığı görüntü sosyal medyada yayınlanınca bir anda ünlenen iş adamı İbrahim Yılmaz, Darülaceze'de karşılaştığı yaşlı bir amcanın "ayaklarım üşüyor" demesi üzerine ayakkabılarını çıkarıp verdiği görüntüleri ortaya çıktı.

Ayakları üşüyen amcaya ayakkabılarını verdi, System.String[]

Sokakta karşılaştığı simitçinin tüm simitlerini aldığı görüntü sosyal medyada yayınlanınca bir anda ünlenen iş adamı İbrahim Yılmaz, Darülaceze'de karşılaştığı yaşlı bir amcanın "ayaklarım üşüyor" demesi üzerine ayakkabılarını çıkarıp verdiği görüntüleri ortaya çıktı.

Bir simitçinin tüm simitlerini aldığı görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırınca bir anda ünlenen iş adamı İbrahim Yılmaz bu sefer Darülaceze'de ortaya çıktı. Ayağında terlik olan yaşlı bir amcanın yanına yaklaşan iş adamı Yılmaz, "nasılsın" sorusu üzerine yaşlı amcadan "ayaklarım üşüyor" cevabı alınca kendi ayakkabılarını çıkartarak yaşlı amcaya giydirdi. Kendisi ile yoluna yalın ayak devam etti. Çevredekiler tarafından kayda alınan bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Yürekleri ısıtan görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor.

(İHA)

İbrahim Yılmaz, Darülaceze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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