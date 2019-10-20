Son Dakika Haberleri: Ayakları ve gagası bağlanan martıyı belediye işçileri kurtardı
Son Dakika Güncel Ayakları ve gagası bağlanan martıyı belediye işçileri kurtardı

Ayakları ve gagası bağlanan martıyı belediye işçileri kurtardı

1 saat önce

Fatih Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı'ndaki havuza ayakları ve gagaları bağlanmış bir şekilde düşmüş olan martı, belediye işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Fatih Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı'ndaki havuza ayakları ve gagaları bağlanmış bir şekilde düşmüş olan martı, belediye işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Olay, Fatih'teki Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerce ayakları ve gagası iple bağlanan martı, parktaki havuza düştü. Havuzda duran martının uçamadığını gören belediye işçileri yardımına koştu. Martıyı havuzdan çıkaran işçiler, gagasının ve ayaklarının iple bağlanmış olduğunu fark etti. Bunun üzerine martıyı havuzdan alan işçiler, gagası ve ayaklarına bağlanan ipi kestikten sonra uçması için geri bıraktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen martının ise kimler tarafından bu hale getirildiği bilinmiyor.

"BULDUĞUMUZDA AYAKLARI VE AĞZI İPLE SARILMIŞTI"

Martıyı bulan Fatih Belediyesi işçilerinden biri olan Ali Sabuncuoğlu olaya ilişkin, "Biz onu havuzun içinde bulduk. Çıkaralım, veterinere getirelim diye uğraştık. Bulduğumuzda ayakları ve ağzı iple sarılmıştı. Kasten bağlandığını düşünüyoruz. Makasla güzel bir şekilde arkadaşlarla beraber çözdük. Kuşu kurtardık, ipleri filan söktük daha sonra doğaya geri bıraktık" ifadelerini kullandı.

(Tunacan Atalay - İrem Demir/İHA)

Ayakları ve gagası bağlanan martıyı belediye işçileri kurtardı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vekillerin, "Erdoğan'ın korumaları bizi itip kakıyor" şikayetine AK Parti'den çözüm geldi
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz Kente mikrop gibi yayılan fuhuş çetesi çökertildi! Çetenin liderleri engelli çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 11:38:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayakları ve gagası bağlanan martıyı belediye işçileri kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]