Üye Girişi
Ayaklarımı çaldılar diye isyan etmişti sesi duyuldu - Son Dakika

Ayaklarımı çaldılar diye isyan etmişti sesi duyuldu

21.02.2022 16:19
Ayaklarımı çaldılar diye isyan etmişti sesi duyuldu

ÜMRANİYE'de, bir şüphelinin bedensel engelli İlhan Şener'in akülü sandalyesine binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansımış, şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ÜMRANİYE'de, bir şüphelinin bedensel engelli İlhan Şener'in akülü sandalyesine binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansımış, şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ayaklarımı çaldılar" diyen Şener'in sesini duydu ve kendisine yardım eli uzattı.

Ümraniye'de oturan 44 yaşındaki İlhan Şener, iltihaplı kemik romatizması nedeniyle yaklaşık 30 yıldır akülü sandalye kullanarak yaşamını sürdürüyor. Şener, geçtiğimiz perşembe günü akülü sandalyesini havalandırmak üzere oturduğu sitenin bahçesine bıraktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Bahçeye giren şüpheli E.K.'nın akülü sandalyeyi yürüterek götürdüğü ve şüphelinin akülü araca binerek site bahçesinden çıktığı görüldü.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA YARDIM ELİ UZATTIKullanılmaz hale gelen akülü sandalyesini gören Şener, "Ayaklarımı çaldılar" diyerek duruma isyan etmişti. İlhan Şener'in sesini duyan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şener'i bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  "İlhan Şener kardeşimize de biraz önce telefonda söyledim. Hiç üzülmesin. Akülü arabasının siparişini verdik, en kısa zamanda teslim edeceğiz" sözlerine yer verdi.


YORUMLAR
500
Ayaklarımı çaldılar diye isyan etmişti sesi duyuldu Ayaklarımı çaldılar diye isyan etmişti sesi duyuldu Sinop'ta engelli bireylere özel yüzme havuzu inşa edilecek Sinop'ta engelli bireylere özel yüzme havuzu inşa edilecek ÜMRANİYE'DE AKÜLÜ SANDALYESİ ÇALINAN ENGELLİ AYAKLARIMI ÇALDILAR ÜMRANİYE'DE AKÜLÜ SANDALYESİ ÇALINAN ENGELLİ AYAKLARIMI ÇALDILAR

İlhan Şener, Ümraniye, Engelli, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayaklarımı çaldılar diye isyan etmişti sesi duyuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:28:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ayaklarımı çaldılar diye isyan etmişti sesi duyuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement