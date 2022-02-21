Ayaklarımı çaldılar diye isyan etmişti sesi duyuldu - Son Dakika

ÜMRANİYE'de, bir şüphelinin bedensel engelli İlhan Şener'in akülü sandalyesine binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansımış, şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ayaklarımı çaldılar" diyen Şener'in sesini duydu ve kendisine yardım eli uzattı.

Ümraniye'de oturan 44 yaşındaki İlhan Şener, iltihaplı kemik romatizması nedeniyle yaklaşık 30 yıldır akülü sandalye kullanarak yaşamını sürdürüyor. Şener, geçtiğimiz perşembe günü akülü sandalyesini havalandırmak üzere oturduğu sitenin bahçesine bıraktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Bahçeye giren şüpheli E.K.'nın akülü sandalyeyi yürüterek götürdüğü ve şüphelinin akülü araca binerek site bahçesinden çıktığı görüldü.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA YARDIM ELİ UZATTIKullanılmaz hale gelen akülü sandalyesini gören Şener, "Ayaklarımı çaldılar" diyerek duruma isyan etmişti. İlhan Şener'in sesini duyan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şener'i bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlhan Şener kardeşimize de biraz önce telefonda söyledim. Hiç üzülmesin. Akülü arabasının siparişini verdik, en kısa zamanda teslim edeceğiz" sözlerine yer verdi.