Ayaklarına Bantladıkları Yüksek Topuklu Ayakkabılarla Koştular

Antalya
'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu, çocuk, yüksek topuk ve halk koşusuyla başladı. Muratpaşa
ilçesindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen yarışmaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların ilgiyle izlediği yüksek topuk koşusuna ise 16 kadın katıldı.
Yarış öncesi kadınlar, parkurda düşmemek için ayakkabılarını ayaklarına bantlarken, koşuya hazırlanan kadınlara eşleri de destek verdi.
Kadın yarışmacılar, topuklu ayakkabılarla 100 metre koşarak yarışı tamamladı.
Bazı yarışmacıların koşmakta ve dengesini sağlamakta güçlük çektiği yarışta, Berfin Boduç birinci, Elif Polat
ikinci, Duygu Ekinci
ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren katılımcılara madalya, sertifika ve para ödülü verildi.
Yüksek topuk yarışmasında birinci olan Berfin Boduç, atletizm sporuyla ilgilendiğini ve yarışmaya ilk kez katıldığını söyledi.
Daha önce hiç yüksek topukla koşmadığını anlatan Boduç, "Yüksek topukla koşma yarışmasını ilk duyduğumda bana ilginç gelmişti. Antrenörüm katılmam konusunda bana destek oldu. Sporcu olduğum için kendime güveniyordum, birinci oldum. Sadece yarışmada sakatlanmaktan korkuyordum ama şu an çok iyiyim ve bir sakatlık görünmüyor." dedi.
Runatolia Koordinatörü ve TURSET Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Runatolia 2019'un çok heyecanlı şekilde başladığını belirtti.
Yarışmada yüksek topuk, çocuk, halk koşusu ve bebek emekleme kategorilerinin bulunduğunu aktaran Emeklioğlu, şunları kaydetti:
"Amacımız halkımızı spora teşvik etmek. Hava da çok güzel ve sporcularımızın katılmaları için bir engel yok. Halk koşusuna bin sporcu, çocuk yarışına 200, bebek emeklemeye 20, yüksek topuk yarışmasına ise 16 sporcu katıldı. Yarın ki maraton yarışmasında 10 bin sporcu mücadele verecek. Buradan bize destek olan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."