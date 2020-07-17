Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını vatandaşlar kurtardı

Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını vatandaşlar kurtardı Balıkesir Yeni Mahallesi TOKİ evlerinde vatandaşlar yuvadan düşmüş 2 ebabil kuş yavrusunun ayaklarına ip dolaştığını fark ederek, hayvanları kurtarmak için seferber oldular.

Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını vatandaşlar kurtardı

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BALIKESİR - Balıkesir Yeni Mahallesi TOKİ evlerinde vatandaşlar yuvadan düşmüş 2 ebabil kuş yavrusunun ayaklarına ip dolaştığını fark ederek, hayvanları kurtarmak için seferber oldular.

TOKİ Mahallesinde oturan Kadir Bozcan ve arkadaşı sokakta yürürken yuvadan düşmüş ve çırpınan kuş yavrularını kurtarmak için uğraşmalarına rağmen kördüğüm olan ipten kurtaramadılar. Kadir Bozcan ve arkadaşlarına sokaktan geçen vatandaşlarda yardım etmek için uğraştılar. Bir kişiden bulunan çakı ile ebabil kuş yavrularının ayaklarına dolanan ip kesilerek kurtarıldı. Vatandaşlar kuşu incelerken bu kuş yavrularının ebabil kuşu olduğunu fark ettiler. Dolaşan ip yüzünden 2 yavru ebabil kuşunun da ayaklarında yara olduğunu fark eden Kadir Bozcan ve arkadaşı kutuya koydukları Ebabil kuş yavrularını veteriner hekime tedavi ettirmek üzere teslim ettiler.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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