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Ayaklarına poşet giydi, otomobilin arkasına asılıp karda kaydı - Son Dakika

Ayaklarına poşet giydi, otomobilin arkasına asılıp karda kaydı

23.01.2022 22:36

Ayaklarına poşet giydi, otomobilin arkasına asılıp karda kaydı Kastamonu'nun Tosya İlçesinde bir vatandaş, ayaklarına poşet giyip arkadaşının kullandığı otomobilin arkasına tutunarak karda kaydı.

Ayaklarına poşet giydi, otomobilin arkasına asılıp karda kaydı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya İlçesinde bir vatandaş, ayaklarına poşet giyip arkadaşının kullandığı otomobilin arkasına tutunarak karda kaydı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Mehmet Topçu isimli vatandaş, karda kaymak için bulduğu ilginç yöntem görenleri şaşırttı. Ayağına poşet geçiren vatandaş, tutunduğu otomobilin arkasında kaymaya başladı. Kar üzerinde otomobilin arkasında tutunarak, ayaklarındaki poşetlerle kayan vatandaşı arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi.

Ayaklarına poşet giydi, otomobilin arkasına asılıp karda kaydı
Ayaklarına poşet giydi, otomobilin arkasına asılıp karda kaydı
Ayaklarına poşet giydi, otomobilin arkasına asılıp karda kaydı

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Kastamonu, Tosya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ayaklarına poşet giydi, otomobilin arkasına asılıp karda kaydı - Son Dakika
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