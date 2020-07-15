Ayaklarına takılan ip nedeniyle mahsur kalan kırlangıç yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ayaklarına takılan ip nedeniyle mahsur kalan kırlangıç yavrularını itfaiye kurtardı

Kırklareli'nde bir apartmandaki yuvalarında ayakları ipe takılarak mahsur kalan kırlangıç yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde bir apartmandaki yuvalarında ayakları ipe takılarak mahsur kalan kırlangıç yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Karacaibrahim Mahallesi'nde bir binanın ikinci katındaki dairenin penceresinin üzerindeki yuvasından ipe takılarak havada mahsur kalan kuşları görenler, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İtfaiye aracının merdiveniyle yuvaya yaklaşarak kuşlara ulaşan ekipler, ayaklarındaki ipleri keserek yavruları yuvalarına bıraktı.

Mahalle sakinlerinden Fatma Aktoprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kırlangıçların mahsur kaldığını görünce itfaiyeye haber verdiğini, kurtarıldıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kırklareli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:12 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayaklarına takılan ip nedeniyle mahsur kalan kırlangıç yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika
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