Ayaklarında soğuk yanığı oluşan kargo şoförü tedaviye alındı - Son Dakika

Ayaklarında soğuk yanığı oluşan kargo şoförü tedaviye alındı

26.01.2021 10:53

Erzurum'da bir kargo firmasında şoförlük yapan Hanifi Olgun, taşımacılık yaptığı sırada aracın içinde olmasına rağmen ayaklarında oluşan soğuk yanığı nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Erzurum'da bir kargo firmasında şoförlük yapan Hanifi Olgun, taşımacılık yaptığı sırada aracın içinde olmasına rağmen ayaklarında oluşan soğuk yanığı nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Kentten Iğdır'a 5 gün önce kargo götüren 6 çocuk babası Olgun, dönüş yolunda Ağrı-Doğubayazıt civarında etkili olan fırtına, kar ve soğuk havadan, aracın içinde olmasına rağmen etkilendi.

Araç kaloriferini açtığı halde soğuktan ayakları üşüyerek yola devam eden ve evine geldiğinde ayaklarının su toplayarak uyuştuğunu hisseden Olgun, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan ve ayaklarında 2 ve 3. derecede soğuk yanıkları oluştuğu belirlenen Olgun, buradaki ilk müdahalenin ardından Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Hanifi Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'a kargo götürdükten sonra dönüş yolunda dondurucu soğukları hissettiğini anlattı.

Olgun, şöyle konuştu:

"Arabanın içi Doğubayazıt civarında gece sıfırın altında 35 dereceyi gösteriyordu. Gece kar ve tipi ile soğuk hava nedeniyle yolda çok zorluk çektik. Arabanın içinde yolculukta sürekli ayaklarımın bulunduğu yerlerden soğuk hava geliyordu. Kalorifer aracı ısıtmaya yetmiyordu. Ayak parmaklarım morarmıştı. Eve geldiğimde artık ayaklarımı hissetmiyordum. Ciddi derecede soğuk yanığı oluşmuştu, sağ olsun doktorlarımız hastanede ilgilendi. İnşallah kısa sürede iyileşirim."

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da iki ayağında derin yanıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Olgun'un erken başvurmasından dolayı tedavisine de erken başladık. 2 ve 3. derece soğuk yanıkları mevcut. Medikal tedavileri devam ediyor, ilerleyen süreçte cerrahi işlem için değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ayaklarında soğuk yanığı oluşan kargo şoförü tedaviye alındı
Ayaklarında soğuk yanığı oluşan kargo şoförü tedaviye alındı
Ayaklarında soğuk yanığı oluşan kargo şoförü tedaviye alındı
Ayaklarında soğuk yanığı oluşan kargo şoförü tedaviye alındı

Erzurum, Iğdır, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayaklarında soğuk yanığı oluşan kargo şoförü tedaviye alındı - Son Dakika


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