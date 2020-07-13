Ayaklarından tavana astıkları kişiye şiddet uygulayan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesindeki M.U.Y.'yi iple ayaklarından tavana ters şekilde asarak, şiddet uyguladığı iddia edilen 4 kişi, gözaltına alınıp mahkemece tutuklandı.

Olay, yaklaşık 10 gün önce Yahşihan ilçesinde apartmanın bodrum katında meydana geldi. 4 kişi, aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan M.U.Y.'yi binanın bodrum katına götürüp, ayaklarından iple tavana astı. 4 arkadaş, M.U.Y.'ye hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygularkan, bu sırada sosyal medyada canlı yayın yaptı. Uzun süre baş aşağı ters şekilde asılı kalan M.U.Y., daha sonra serbest bırakıldı.