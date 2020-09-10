Ayaklarını camdan çıkarıp yolculuk yaptı - Son Dakika

Ayaklarını camdan çıkarıp yolculuk yaptı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir araçta yolculuk yapan kişinin, ayaklarını camdan dışarı çıkarıp seyahat etmesi "bu kadarına da pes artık" dedirtti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir araçta yolculuk yapan kişinin, ayaklarını camdan dışarı çıkarıp seyahat etmesi "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Kapaklı ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana gelen olay, görenleri şaşkına çevirdi. Cadde üzerinde seyreden bir araçtaki yolcu, rahat hissetmek için ayaklarını otomobilin penceresinden dışarı uzattı. Bu şekilde seyahat eden yolcu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüleri görenler ise 'rahatlığın böylesi' yorumunu yaptı.
(Furkan Bolat/İHA)
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