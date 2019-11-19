Son Dakika Haberleri: Ayaklarını direksiyona koyarak otomobil kullandı
Son Dakika Dünya Ayaklarını direksiyona koyarak otomobil kullandı - Son Dakika Dünya

Ayaklarını direksiyona koyarak otomobil kullandı

6 saat önce

Güney Kıbrıs'ta, Limasol otoyolunda ayaklarını direksiyona koyarak otomobili kullanan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayaklarını direksiyona koyarak otomobil kullandı, System.String[]

Güney Kıbrıs'ta, Limasol otoyolunda ayaklarını direksiyona koyarak otomobili kullanan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Güney Kıbrıs'ta gündem olan olay dün meydana geldi. 43 yaşındaki adı açıklanmayan bir Rum sürücü, ayaklarını direksiyona koyarak otomobilini kullandığı görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, Rum Emniyet Müdürlüğü, ilgili şahıs ile ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.Rum sürücünün, polis tarafından gözaltına alındığı ve Perşembe günü mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. Rum medyası, sürücünün bin Euro ve bir yıl hapis cezası alabileceğini yazdı.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı İran'ın Irak'taki "derin" etkisi basına sızdı Julian Assange hakkında İsveç'te açılan istismar soruşturması kapatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:17:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayaklarını direksiyona koyarak otomobil kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]