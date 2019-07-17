Son Dakika Haberleri: Ayaklarını direksiyona uzatarak ölümü hiçe saydı
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Ayaklarını direksiyona uzatarak ölümü hiçe saydı

1 saat önce

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü adeta hayatını tehlikeye attı.

Ayaklarını direksiyona uzatarak ölümü hiçe saydı, System.String[]
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü adeta hayatını tehlikeye attı. Bursa- Mudanya yolunda motosikleti ile 100 kilometre hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü ayaklarını direksiyona uzatarak yolculuk yaptı. Hem kendi hayatını, hem de trafikteki sürücülerin hayatını riske atan motosiklet sürücüsü yanından geçen araçlara aldırmadan yoluna devam etti. O anlar bir araç kamerası tarafından görüntülendi.
(İHA)
Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
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