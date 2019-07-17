Ayaklarını direksiyona uzatarak ölümü hiçe saydı
1 saat önce
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü adeta hayatını tehlikeye attı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
'da bir motosiklet sürücüsü adeta hayatını tehlikeye attı. Bursa- Mudanya
yolunda motosikleti ile 100 kilometre hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü ayaklarını direksiyona uzatarak yolculuk yaptı. Hem kendi hayatını, hem de trafikteki sürücülerin hayatını riske atan motosiklet sürücüsü yanından geçen araçlara aldırmadan yoluna devam etti. O anlar bir araç kamerası tarafından görüntülendi.
(İHA)
Kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren damat için karar verildi Konkordato kaçağı iş adamı tutuklandı Son Dakika! İYİ Parti lideri Akşener'den iktidara 'sondaj' desteği Ekrem İmamoğlu bir ilke imza attı! İBB Genel Sekreter Yardımcılığına Meltem Yeşim Şişli atandı