Son Dakika Haberleri: Ayaklarını yıkarken kanala düşerek boğuldu

Ayaklarını yıkarken kanala düşerek boğuldu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir çocuk ayaklarını yıkarken kanala düşerek boğuldu.

Ayaklarını yıkarken kanala düşerek boğuldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir çocuk ayaklarını yıkarken kanala düşerek boğuldu. Alınan bilgiye göre, Dedepaşa Mahallesi'nde sarımsak işçisi olarak çalıştığı öğrenilen 14 yaşındaki Ferhat A. ayaklarını yıkamak için tarlanın yanında bulunan kanala geldi. Burada ayağı kayan Ferhat A. kanala düştü. Yakınlarının yardımıyla kanaldan çıkarılan Ferhat A.'nın 112 ekipleri tarafından öldüğü belirlendi. Ferhat A.'nın cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:20 Kaynak: İHA
İşçi, Pazarcık, Kahramanmaraş, Güncel
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