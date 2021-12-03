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AYAKLARIYLA YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI - Son Dakika

AYAKLARIYLA YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI

03.12.2021 13:22

ANTALYA'da yaşayan doğuştan serebralpalsi (SP) hastası Ayşe Aydın (37), 2 yıldır pandemi sürecinde ayaklarıyla yaptığı resimlerin sergisini açtı.

ANTALYA'da yaşayan doğuştan serebralpalsi (SP) hastası Ayşe Aydın (37), 2 yıldır pandemi sürecinde ayaklarıyla yaptığı resimlerin sergisini açtı.

Doğuştan SP hastası Ayşe Aydın, anne ve babasının vefatının ardından 2011 yılında Antalya'ya gelerek ablası Gülümser Yalçın'la birlikte yaşamaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde fizik tedavi almaya başlayan Ayşe Aydın, merkezde bulunan takı- tasarım, boyama gibi iş atölyelerine giderek kendini geliştirdi. Pandemi nedeniyle fizik tedaviye ve atölye çalışmalarına ara veren Aydın, evde ayaklarıyla çizdiği resimleri, taş boyamaları ve çeşitli tasarımları çoğaltmaya başladı. Yetenekli ayaklarıyla engelleri aşan Ayşe Aydın, Antalya Büyükşehir Belediyesi fuayesinde ayaklarıyla yaptığı 90 resmi sergilemeye başladı. Belediye personelinin yoğun ilgiyle izlediği resimler, 10 Aralık'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Ayşe Aydın, 2016 yılından beri resim yaptığını anlattı. Resim yaparken kendini mutlu ve huzurlu hissettiğini söyleyen Aydın, 'Engellilere engel yok. Boyama, yağlı boya, atıklardan tablo gibi her şeyi yapıyorum. Engellileri eve bağlamasınlar dedi.

'TOPLUMA KAZANDIRMAYA ÇALIŞTIK, SONUCUNU ALDIK'

Ayşe Aydın'ın ablası Gülümser Yalçın (52), pandemi nedeniyle kardeşinin azimli ve yetenekli olduğunu anlattı. Yalçın, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde iş atölyeleri var. Orada takı tasarım boyama gibi etkinlikleri engelli öğrencilere gösterip onlara eğitim veriyorlar. Onlara olanak sağlıyorlar. Kardeşim de o atölyelere gitti. Ayaklarıyla resim yapmaya başladı. Ellerini kullanmıyor. Beyincik zedelenmesi nedeniyle kasları kasılıyor. Doğum esnasında oksijensiz kalmış ve beyincik zedelenmesi olmuş. Rahmetli annem de o kadar tedaviye götürdü ama bu kadar hareket edebiliyor. Fizik tedavi aldıkça rahat ediyor. Onu toplumdan hiçbir zaman dışlamadık. Düğün, etkinlik gibi özel günlere götürdük. Topluma kazandırmaya çalıştık ve bunun sonucunu aldık diye düşünüyorum diye konuştu.

'ENGELLERİNİ KOLAYLAŞTIRALIM'

Gülümser Yalçın, 'Engelli çocuklarımızı eve bağlamayalım. Topluma kazandıralım. Toplumda farkındalık yaratalım. Yeteneklerini gösterelim. Onlara kolaylık sağlayalım önemli olan beyinlerde engel olmaması. Bunlar çok özel birey. Farklı farklı yetenekleri var. Bugün onların günü, onları korumak ve engellerini kolaylaştırmak lazım dedi.

YEŞİL ORMANLAR İÇİN YAPTIĞI TAŞ BOYAMAYI BAŞKANA HEDİYE ETTİ

Sergi açılışını gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, 3 Aralık Engelliler Günü olduğunu hatırlatarak, sevgiyle engellerin aşılabileceğine vurgu yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin topluma kazandırılması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Tuncer, 'Başkanımız Muhittin Böcek'in önderliğinde engel kalmayacak. Engelli vatandaşlarımızın hayatı toplumun her kesiminde tam ve eşit olarak katılımlarını sağlayacağız dedi.

Konuşmasının ardından Cansel Tuncer, Ayşe Aydın'a çiçek takdim etti. Ayşe Aydın ise Manavgat yangınları nedeniyle yeşil ormanların önemine vurgu yapmak için yaptığı taş boyama çalışmasını Başkan Muhittin Böcek'e vermesi için Tuncer'e takdim etti.

AYAKLARIYLA YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI
AYAKLARIYLA YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI
AYAKLARIYLA YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI
AYAKLARIYLA YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI

Ayşe Aydın, Pandemi, Antalya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYAKLARIYLA YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI - Son Dakika


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