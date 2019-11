'Ayaklı İşkur' 5 yılda bin 400 kişiye iş buldu

İzmir'de 'Ayaklı İşkur' lakabıyla tanınan İlhan Baran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla 5 yılda bin 400 kişiyi iş sahibi yaptı.



İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve bir kurumda amirlik yapan İlhan Baran (40), 5 yıl önce sosyal medya hesabından iş ilanı paylaşımı yapmaya başladı. Gün geçtikçe artan taleplere cevap vermeye çalışan İlhan Baran, bugüne kadar yaklaşık bin 400 kişiye iş bularak 'Ayaklı İşkur' lakabı ile anılmaya başlandı.



Yaptığı her ilan paylaşımı 25-30 bin kişiye ulaşıyor



5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir toplantıda söylediği sözden etkilenerek bu işe giriştiğini söyleyen İlhan Baran,"Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarına 'Her iş veren fazladan bir kişiyi işe alırsa işsizlik sorunumuzu çözer' demişti. Ben de bu konuda ne yapabilirim diye düşündüm. Tanıdığım iş yerlerini ziyaret ettim ve onlara personel ihtiyaçlarının olup olmadığını sordum. Eleman ihtiyacı olan, doğru elemanı bulamayan firmalarla görüşüp sosyal medya üzerinden yayınladığım ilanlarla doğru kişilerin doğru işe gitmesine çaba gösterdim. Yakın arkadaşlarımdan çok destek aldım ve bir süre sonra her gün işe giren insan sayısı arttıkça firmaların sanırım bana bir güveni oldu. Doğru eleman bulacağıma inandıkları için bana ulaşmaya başladılar. Firmalar ihtiyaç duydukları personeli özetlediler ve biz de talep ettiğinden fazla kişiyi gönderip aralarından seçme şanslarını sunmaya çalıştık. Böylece büyüdü ve her verdiğimiz ilan birkaç yıl içinde 25-30 bin insana ulaşmaya başladı" dedi.



Günde 15-20 kişi iş başvurusu yapıyor



Paylaşımlarının fazla kişiye ulaşmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Baran, güzel geri dönüşler aldığını söyleyerek, "'Sayenizde işe girdim', 'Evliliğimi kurtardım' gibi mesajlar aldım. En güzel geri dönüşlerden bir tanesi de işe giren insanlar, çalıştıkları firmalarda personel ihtiyacı olduğunda onları bize iletiyorlar. Daha fazla insana ulaşmamıza çaba gösteriyorlar. Sanırım iyilik bulaşıcı. İyilik gören kişi bir iyilik yapmak için elini taşın altına koyabiliyor. Bu da bizim en büyük kazancımız. Ortalama olarak bizi günlük başvuran kişi sayısı 15-20. Bu insanlarda sosyal medya üzerinden mesaj ya da CV alıyorum. Dönem dönem arttığı da oluyor. Özellikle sezon başlarındaki sayı günlük 50-100 kişiyi de bulabiliyor. Tüm bu başvuranların hepsine cevap veremesek de yüzde 20'sinin iş sahibi olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.



"5 yılda işe giren kişi sayısı bin 300-bin 400 arası"



İşe giren kişilerde sadece bir tane talebinin olduğunu belirten Baran, "İşe başladıktan sonra aldığınız ilk maaşla çevrenizde veya tanıdığınız bir ihtiyaç sahibine bir çift ayakkabı, günlük erzak almalarını istiyorum. Bunları da yapamıyorsanız anne ve babanıza küçük bir hediye alıp onları sevindirin, biz de sizin sevincinize ortak olalım dedik. 5 yılda bizim takip edebildiğimiz kadarıyla işe giren kişi sayısı bin 300-bin 400 arası. Tabii takip edemediklerimiz de var. Şimdi çok güzel duyumlar alıyoruz. İstanbul'da, Gaziantep'te, Mersin'de, Gebze'de ve Bursa'da da buna benzer çalışmalar başlamış. Öncülüğünü yapabildiysem ne mutlu bana" dedi.



Lakabı: Ayaklı İŞKUR



Baran son olarak şunları söyledi:



"Bu çalışmalar neticesinde insanlar bir yerde iş ilanı gördükleri zaman hemen benimle paylaşmaya başladılar. 13 yaşındaki kızım da bir alışveriş merkezindeki bir mağazanın camında yer alan personel alım ilanını görüp, resmini çekerek hemen bana atıyor. "Baba buraya da eleman lazımmış, buraya da ilan verebilirsin" diye söylüyor. İş ilanı ile alakalı kim nerede bir şey görse akıllarına ben geliyorum sanırım bu yüzden de bana 'Ayaklı İŞKUR' lakabını taktılar" - İZMİR