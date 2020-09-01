Ayaklı virüsler kol geziyor: "262 pozitif hastamızı evinde bulamadık" - Son Dakika

Ayaklı virüsler kol geziyor: "262 pozitif hastamızı evinde bulamadık"

Ayaklı virüsler kol geziyor: "262 pozitif hastamızı evinde bulamadık" Samsun'da evde izolasyona uymayan pozitif ve temaslı kişilerin sayısı 262 kişiye ulaştı Sağlık Müdürü Oruç: "Bir pozitif vatandaşı şehirlerarası otobüse binmeden aldık" Sağlık ve emniyet ekipleri korona avında Samsun'da...

Ayaklı virüsler kol geziyor: "262 pozitif hastamızı evinde bulamadık"

Samsun'da evde izolasyona uymayan pozitif ve temaslı kişilerin sayısı 262 kişiye ulaştı

Sağlık Müdürü Oruç: "Bir pozitif vatandaşı şehirlerarası otobüse binmeden aldık"

Sağlık ve emniyet ekipleri korona avında

SAMSUN - Samsun'da korona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken evlerde izole olması gerekirken dışarıya çıkan pozitif veya temaslı kişilerin sayısı 262 kişiye ulaştı.

İnsanları duyarlı olmaya davet eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Samsun'da son 20 gün içerisinde 2 bin 290 hanemize ziyarette bulunduk. Bunlar içerisinde 262 pozitif veya temaslı kişiyi evine bulamadık. Gerekli yasal işlemler başlatıldı" dedi.

Samsun'da görev yapan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ve mobil denetim ekipleri her gün kapı kapı gezerek pandeminin yayılımını önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyor. Evlerde izole olması gereken kişileri kontrol eden ve aynı zamanda tedavilerini yapan 19 adet mobil denetim ekipleri izolasyona uymayan 262 kişiyi tespit etti. İzolasyon kurallarına veya ev, apartman içerisindeki maske kurallarına uymadıkları için 282 kişiye ise tutanak tutuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Oruç ise, "Samsun'da korona ile mücadele kapsamında evde izlem tedavisi olarak eve gönderilen hastalarımıza mobil denetim ekiplerimiz günlük olarak denetim yapmaktadır. 19 adet mobil denetim ekibimiz günlük olarak pozitif veya temaslı hastalar evlerinde mi değil mi, tedavilerine uyuyorlar mı, herhangi bir semptom var mı diye evlerine gidiyorlar. Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında son 20 gün içerisinde 2 bin 290 hanemize ziyarette bulunduk. Bunlar içerisinde 262 kişiyi evine bulamadık. Bunlar içerisinde de 282 kişiye tutanak tuttuk. İzolasyon kurallarına veya ev, apartman içerisindeki maske kurallarına uymadıkları için tutanaklar tuttuk. Bu tutanakları ilgili mülki amirlere gönderdik ve gerekli yasal işlemleri başlatmış olduk" diye konuştu.

"3 bin 150 TL'ye kadar para cezası"

Pozitif veya temaslı kişilerin hastanede tedavileri gerekiyorsa onları hastaneye yatırdıklarının altını çizen Oruç, "Pozitif vakalar evde izole olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın dediği gibi pozitif vakalar evlerde izole olacaklardır. Eğer hastanede tedavileri gerekiyorsa biz onları zaten hastaneye yatırıyoruz. Pozitif veya temaslı kişiler evden dışarıya çıkması halinde pandemiyi engellemek güç olur. Samsun Valiliği koordinasyonunda tüm kolluk kuvvetleri ile beraber evde izole olması gereken kişileri yakın takipteyiz. Burada izolasyonu ihlal edenlerle ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde 3 bin 150 TL'ye kadar para cezası yazılmaktadır. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Herkesin bu konuda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Poztif kişiye şehirlerarası otobüse binerken yakaladık"

İzolasyonun kimseyle görüşmemek ve dışarıya çıkmamak olduğunu hatırlatan Oruç, "Yaptığımız denetimler sonucunda bir pozitif hasta evde bulunması gerekirken evden çıktığını ve şehirlerarası yolculuğa çıkacağını öğrendik. Ekiplerimizin dikkati sayesinde otobüse binmeden bu vatandaşımızı aldık. Evinde tekrar izole ettik. Bu tarz vakaları çok görüyoruz. Marketlere, eczaneye veya komşusuna giden, hasta ziyaretini kabul eden vatandaşlarımızı görüyoruz. Duyarlı olalım" ifadelerini kullandı.

Ayaklı virüsler kol geziyor: 262 pozitif hastamızı evinde bulamadık

Muhammet Ali, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ayaklı virüsler kol geziyor: '262 pozitif hastamızı evinde bulamadık' - Son Dakika

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