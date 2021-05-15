Ayakta alkışlanacak baba bugünlerde çaresiz - Son Dakika

Eskişehir'de eşinin ölümünün ardından belden aşağısı felç kızına ve psikolojik rahatsızlığı olan diğer kızına uzun yıllardır kendi başına bakan baba Mustafa Genç, kardeşleri ile ortak olan evin satılma durumuna karşı kızlarıyla evsiz kalmaktan korkuyor.

Odunpazarı ilçesi Erenköy mahallesinde yaşayan Mustafa Genç, eşinin ölümünün ardından iki kızına da tek başına bakıyor. Emekli olan 66 yaşındaki Mustafa Genç, psikolojik sorunları olan büyük kızı Hatice Genç (37) ile birlikte belden aşağısı tutmayan küçük kızı Hülya Genç'e (32) bakıyor. Eşi ve annesi öldükten sonra evin hem annesi hem de babası olan Genç, özellikle küçük kızı Hülya'yı rahat ettirmek için elinden geleni yapıyor.

Küçük kızının rahatsızlığını anlatan Mustafa Genç, "Kızımızın hastalığı annesi ona hamileyken hastalığından dolayı kullandığı ilaçlardan dolayı anne karnında oldu. Sabah temizlik işlemleri bittikten sonra sulu gıda ile kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra önüne ne isterse teyp, radyo, meyve sıkacağını getiririz akşama kadar onlarla uğraşır. Öğleye doğru yemeğini yer 3 buçuk 4 gibi yine akşam hazırlığı olur. Akşam yemeğinden sonra da 10-11 gibi uyur. O yemeden biz yemeyiz, o uyumadan biz uyumayız onun ihtiyaçlarını karşılarız. Evimizin girişinde basamaklar var oralara rampa yaparsak dışarı çıkarır, parkta dolaşır hava alır, geri geliriz" diyerek evlerine yapılabilecek rampanın, Hülya'yı dışarı çıkarmayı kolaylaştıracağını söyledi.

Annesi vefat etti kardeşi 'payımı isterim' dedi

Kızlarına baktığı evin satılma durumu hakkında konuşan baba Mustafa Genç, "Bu oturduğumuz ev annemin ve biz de 3 kardeşiz. Annem öldükten sonra evden bir kardeşim hakkını istiyor. Büyük kardeşim senin olsun dese de küçük olan kardeşim hissesini istiyor. Bu evin değeri 150 bin lira benim bu evde oturabilmek için en az 50 bin lira ona vermem lazım. Yoksa evden çıkmamız gerekebilir. Hisseleri ödeyecek durumum olmadığı için bilahare oturuyorum."

"Yaptığı babalık görevi bizi duygulandırdı"

Ailenin ihtiyaçlarını mahalle muhtarından öğrenen ve onları sık sık ziyaret eden hayırsever Ayşegül Bozbaş, Mustafa Genç'in yaşına rağmen evine ve çocuklarına ne denli güzel baktığının altını çizdi. Konuyla ilgili Ayşegül Bozbaş, "Ramazan dolasıyla topladığımız fitre ve zekatları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Hülya'mıza muhtarımız sayesinde ulaştık. Çok sevdik onu. İki günde bir uğramaya çalışıyoruz. Babasının yaptığı babalık görevi bizi çok duygulandırdı çünkü bir anne gibi davranıyor, onlara her yer çok temiz. Hülya, ablasının ve babasının tek ihtiyacı ilgi alaka ve sevgi düşünüyorum ben. Ama en önemlisi Hülya'nın dışarı çıkabilmesi, bunun içinde evinin bahçesine rampa yapılmalı" diye konuşarak ailenin ihtiyaçlarından bahsetti. - ESKİŞEHİR