Ayakta dahi duramıyordu! Alkollü sürücü, lüks otomobiliyle İstanbul'a dehşeti yaşattı - Son Dakika

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde cuma günü saat 19.05 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, otomobil sürücüsü alkollü şekilde direksiyon başındayken Beşiktaş Meydanı'nda uygulama yapan polis noktasına takıldı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Hızla ilerleyen sürücü yol üzerindeki bir otomobil ve park halindeki motosiklete çarptı.

YAYALAR KIL PAYI KURTULDU

Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, Dolmabahçe Sarayı önlerinde kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kaldırımda bulunan yayalar kazadan kıl payı kurtuldu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORDU

Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay sonrası konuşan motosiklet sürücüsü, "Bu kadın çok fazlasıyla alkol almış. Alkollü olduğu için hem gelen gidenlere çarpmış hem de duran motorumuza da vurdu. Ayrıca arkadaşlara da yine herkese çarpa çarpa gitti. Bizim motorumuz var, motora direk vurarak kaçtı gitti. Araç içerisinde alkollü iki kişi vardı. Teşekkür ederiz, sağ olun" diye konuştu.

LÜKS OTOMOBİLİ HURDAYA DÖNDÜ

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil ve motosiklet sahipleri şikayetçi olmak için karakola gitti. Olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmazken kaza sonrası kullanılamaz hale gelen lüks otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.