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Ayakta durmakta zorlandı, ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Ayakta durmakta zorlandı, ekiplere zor anlar yaşattı

02.02.2022 15:43
Ayakta durmakta zorlandı, ekiplere zor anlar yaşattı

DİYARBAKIR'da ayakta durmakta zorlanan ve alkollü olduğu öğrenilen adam, polis ve sağlık görevlilerinin 1 saatlik ikna çalışması sonucu ambulansla hastaneye götürüldü.

DİYARBAKIR'da ayakta durmakta zorlanan ve alkollü olduğu öğrenilen adam, polis ve sağlık görevlilerinin 1 saatlik ikna çalışması sonucu ambulansla hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesi, Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen üzerinde kimlik bulunmayan adam, taksi durağının da olduğu yerde ayakta durmakta zorlandı ve yola oturarak araç geçişini de engelledi. Çevredekiler onu  güvenli yere almaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman yere düşen kişiyi polis ve sağlık ekipleri, 1 saatlik ikna çalışmasıyla ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.  O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilldi.


Ayakta durmakta zorlandı, ekiplere zor anlar yaşattı
Ayakta durmakta zorlandı, ekiplere zor anlar yaşattı
Ayakta durmakta zorlandı, ekiplere zor anlar yaşattı
Ayakta durmakta zorlandı, ekiplere zor anlar yaşattı
Ayakta durmakta zorlandı, ekiplere zor anlar yaşattı
Ayakta durmakta zorlandı, ekiplere zor anlar yaşattı
Ayakta durmakta zorlandı, ekiplere zor anlar yaşattı
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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayakta durmakta zorlandı, ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika


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