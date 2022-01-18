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Ayaktan omurgaya protez ve ortez çözümler Medipol POMER'de sunuluyor - Son Dakika

Ayaktan omurgaya protez ve ortez çözümler Medipol POMER'de sunuluyor

18.01.2022 11:56
Ayaktan omurgaya protez ve ortez çözümler Medipol POMER'de sunuluyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Protez Ortez Merkezi (POMER), doğuştan gelen nedenlerle ya da kaza ve yaralanmalar sonrası el, kol, bacak gibi organlarını kullanamayan bireyler için hazırladığı protez ve ortezlerle hayat kurtarıcı bir rol üstleniyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi Protez Ortez Merkezi (POMER), doğuştan gelen nedenlerle ya da kaza ve yaralanmalar sonrası el, kol, bacak gibi organlarını kullanamayan bireyler için hazırladığı protez ve ortezlerle hayat kurtarıcı bir rol üstleniyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi açıklamasına göre, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle 2016 yılında kurulan POMER, deneyimli akademisyen kadrosu ve sahip olduğu modern makine ekipmanlarla bireylere özel ortez, protez ve rehabilitasyon için destek ürünleri üreterek hastalara uygun hale getirebiliyor. Cihaz ve üretim parkuru uluslararası standartlara uygun olarak Otto Bock firması tarafından kurulan POMER, 400 metrekarelik alanıyla Türkiye'de en ileri ortez protez merkezlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Tabanlıktan yapay kola kişiye özel çözümler

Farklı alanlardan araştırmacılarla multidisipliner çözümler üreten POMER, Türkiye'den hastaların yanı sıra yakın coğrafyada bulunan ülkelerdeki bireylerin de protez ve ortez ihtiyacını karşılayabiliyor. POMER'de kişiye özgü tabanlıklar, omurga eğriliği nedeniyle kliniğe başvurmuş kişilere özgü skolyoz ortezleri, ayak, ayak bileğini destekleyecek ortez üretimleri, üst ekstremitede sinir yaralanmalarına bağlı problemlerde uygulanan el-el bileği splintleri dahil olmak üzere tüm ortez ve protez uygulamaları yapılabiliyor.

Bünyesinde bulunan ölçü alma, model işleme, laminasyon, makine, teknik çalışma ve rehabilitasyon bölümleri ile uluslararası standartlarda kişilere özel çözümler üreten POMER'de aynı zamanda kol ve bacak kayıplarında yapay uzuvlar, gerekli hastalık durumlarında ortezler uygulanmakta ayrıca kullanım eğitimleri ve rehabilitasyon programları uygulanıyor.

Vakıf Üniversiteleri arasında ilk ve tek

Açıklamaya göre, Türkiye'de lisans düzeyinde ilk açılan, yüksek lisans düzeyinde ise halen tek olan Ortez-Protez eğitimleri noktasında Medipol'ün klinik uygulamalarına ev sahipliği yapan POMER, Kavacık Güney Kampüsü'ndeki merkezinde hasta kabulü gerçekleştiriyor.

Akademik kadrosunda Prof. Dr. Candan Algun'un da yer aldığı Ortez-Protez Bölümü, hasta üzerinden eğitim verebilmesi açısından da vakıf üniversiteleri arasında tek olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Atılgan, şunları kaydetti:

"İstanbul Medipol Üniversitesi bir ilke imza atana kadar ortez ve protezi tasarlama, hangi ortezin kişiye özel yapılacağına karar verme aşamasında görev alacak ortez protez uzmanları yoktu. İstanbul Medipol Üniversitesi alandaki boşluğu gidererek bilgili, yeniliklere açık, deneyim kazanmış ortez protez uzmanları yetiştiriyor. Yüksek lisansta yer alan öğrencilerimiz de POMER'de derslere girerek uygulamalarını hasta ile birebir çalışarak gerçekleştirebiliyor. Bugün sektörde görev yapan ortotist ve prostetistlerin çoğunluğu üniversitemizden yetişti."

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Rehabilitasyon, İstanbul, Türkiye, Protez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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