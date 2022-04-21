AYAMAMA DERESİ YİNE MAVİ AKMAYA BAŞLADI - Son Dakika
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AYAMAMA DERESİ YİNE MAVİ AKMAYA BAŞLADI

21.04.2022 10:25

İSTANBUL'da, dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi yeniden mavi renkte akmaya başladı.

İSTANBUL'da, dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi yeniden mavi renkte akmaya başladı. Mavi renge dönüştüren atık suyun Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi.

Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy sınırları içinde suları Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, mavi renkte akıyor. Daha önce de yeşil ve kırmızı aktığı gerekçesiyle gündeme gelen derede 6 aydan fazla süredir İSKİ'nin ıslah çalışması yürütülse de bir sonuç ele edilemiyor. Geçen hafta da gündeme gelen renk değişiminin çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Renk değişimine neden olan atık suyun Küçükçekmece bölgesinden Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi.

AYAMAMA DERESİ YİNE MAVİ AKMAYA BAŞLADI
AYAMAMA DERESİ YİNE MAVİ AKMAYA BAŞLADI
AYAMAMA DERESİ YİNE MAVİ AKMAYA BAŞLADI
AYAMAMA DERESİ YİNE MAVİ AKMAYA BAŞLADI
AYAMAMA DERESİ YİNE MAVİ AKMAYA BAŞLADI
AYAMAMA DERESİ YİNE MAVİ AKMAYA BAŞLADI
AYAMAMA DERESİ YİNE MAVİ AKMAYA BAŞLADI
AYAMAMA DERESİ YİNE MAVİ AKMAYA BAŞLADI
AYAMAMA DERESİ YİNE MAVİ AKMAYA BAŞLADI
AYAMAMA DERESİ YİNE MAVİ AKMAYA BAŞLADI
AYAMAMA DERESİ YİNE MAVİ AKMAYA BAŞLADI

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Kaynak: DHA

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