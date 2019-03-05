Son Dakika Haberleri: Ayan, Kurum Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ayan, Kurum Ziyaretlerini Sürdürüyor

36 dakika önce

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

Ayan, Kurum Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

31 Mart yerel seçimleri kapsamında kurum ziyaretlerini sürdüren MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, PTT Başmüdürü Mehmet Yeşil'i makamında ziyaret etti. MHP Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Hamdi Ayan, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, İl ve belediye meclis üyeleri ve adayları ile birlikte, PTT Başmüdürü Mehmet Yeşil'i makamında ziyaret etti. Yeşil'le bir süre sohbet eden Ayan yürüttükleri seçim çalışmalarına dair bilgiler aktardı.

Ayan, PTT Başmüdürü Mehmet Yeşil'i ziyaretinin ardından çalışanları da ofislerinde ziyaret etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:50 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Hamdi Ayan, Zonguldak, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Belediye Başkan Adayı, Saadet Partisi Lehine Adaylıktan Çekildi BTS'den Gebze-Halkalı Hattı Uyarısı: Hayati Derecede Eksiklikler Var

Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:26:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayan, Kurum Ziyaretlerini Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]