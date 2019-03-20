Son Dakika Haberleri: Ayan, Meteoroloji Müdürlüğü'nde

Ayan, Meteoroloji Müdürlüğü'nde

21 dakika önce

MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, Meteoroloji Müdürlüğü ve Telekom ziyareti gerçekleştirdi.

Ayan, Meteoroloji Müdürlüğü'nde, System.String[]
MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, Meteoroloji Müdürlüğü ve Telekom ziyareti gerçekleştirdi.

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, MHP İl teşkilatı ve İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy bugün ilk ziyaretini Zonguldak Meteoroloji Müdürü Murat Bayraktutan ve çalışanlarına yaptı. MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, projeleri Hakkında bilgi vererek, desteklerini istedi. Meteoroloji Müdürü Murat Bayraktutan ziyaretlerinden dolayı Hamdi Ayan'a teşekkür ederek, başarılar diledi.

MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, MHP İl Teşkilatı ve İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, Zonguldak Telekom Müdürlüğünü ziyaret etti. MHP Belediye Başkan adayı Ayan, Türk Telekom Müdür Vekili Nuri Özel'i ziyaret etmesinin ardından Telekom çalışanlarını da ziyaret ederek seçimler için destek istedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:40 Kaynak: İHA

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