Ayan, "Mhp'li Belediyelerde Yaşam Memnuniyeti Olduğunu Görüyoruz"

MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, seçim ziyaretlerini sürdürüyor.

MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, seçim ziyaretlerini sürdürüyor.



MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Ayan Vergi Dairesi Başkanı ve çalışanlarının 'Vergi Haftası"nı kutladı. MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, eşi Gülten Ayan, MHP Zonguldak İl teşkilatı, il genel meclis üyesi adayları, belediye meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik İnanış'ın ve çalışanlarını ziyaret ederek "Vergi Haftasını kutladı.



Ayan, ziyaretler kapsamında parti teşkilatı ile birlikte Devrek Gökçebeyliler Derneğini ziyaret etti. Belediye Başkan adayı Ayan ve beraberindekiler, Devrek Gökçebeyliler Derneği Başkanı Lütfi Çavuş ve yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşmede Zonguldak'ın geleceği ve projeler hakkında konuştular.



Başkan adayı Ayan; "Milliyetçi Hareket Parti'li olan illere baktığımız zaman oralarda yaşam memnuniyeti olduğunu görüyoruz, burada neden olmasın. Kadere ve kazaya inanan insanlarız. Ama ben Zonguldak'ın kaderinin bu olduğuna inanmıyorum. Yıllarca Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmuş bir İlin durumu bu olmamalı, ben inanmıyorum. Doğup büyüyüp şahsiyetlendiğimiz şehirde neden bunları konuşuyoruz, neden bizim çocuklarımız geleceği başka illerde arasın" dedi.



Devrek Gökçebeyliler Derneği Başkanı Lütfi Çavuş; "Belediye Başkan adayı olarak derneğimizi ziyaret etmiştir ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.



MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan ve MHP parti teşkilatı bugün öğleden sonra Bahçelievler esnafıyla buluştu. Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan ziyaret ettiği Bahçelievler esnafına yapacaklarını anlatarak oylarını istedi, esnafın isteklerini de dinleyen Ayan gösterilen ilgiden memnun kaldı.



MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, eşi Gülten Ayan, MHP Zonguldak İl teşkilatı, il genel meclis üyesi adayları, belediye meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte Zonguldak Palamar Servisi çalışanlarını ziyaret etti.



Başkan adayı Hamdi Ayan, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Ayan ve beraberindekiler TTK Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı, Hukukluk Müşavirliği, İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret ederek destek istedi. - ZONGULDAK

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