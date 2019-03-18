Son Dakika Haberleri: Ayan, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Ayan, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

38 dakika önce

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, seçim çalışmalarına durmadan devam ediyor.

Ayan, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, seçim çalışmalarına durmadan devam ediyor. Ayan, İncivez, Tepebaşı, Terakki ve Mithatpaşa Mahallerinde kıraathanelere ve evlere konuk oldu.

MHP Adayı Ayan ve partililer, İncivez Mahallesi Aykol Cafe' de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşları tek tek dinleyerek görüş ve önerilerini dinledi. MHP Belediye Başkan Adayı Ayan, eşi Gülten Ayan ve partililer daha sonra Tepebaşı, Terakki ve Mithatpaşa Mahallerinde evlere konuk oldu.

Katıldığı ev toplantılarda ilgiyle karşılanan Ayan, seçim projelerinden bahsederek, istek talep ve şikayetleri dinledi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:00 Kaynak: İHA

Hamdi Ayan, belediye başkan adayı, Zonguldak, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Battal İlgezdi'den CHP'yi Karıştıracak Sözler: Önce Kendinizi Eleştirin Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız Bahçeli, İzmir'den Meydan Okudu: Ey Haçlılar Gelin de Sizi Kanınızda Boğalım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 00:38:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayan, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]