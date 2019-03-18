Ayan, Ttk Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda
1 saat önce
MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, TTK Makine İkmal Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.
MHP Zonguldak
Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan
, TTK Makine İkmal Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.
MHP Başkan Adayı Ayan ve MHP il Teşkilatı, TTK Makine İkmal Daire Başkanlığı, Satınalma Şube Müdürlüğü, Muayene Komisyonu ve Yüksek Gerilim Bölümü çalışanlarını ziyaret etti. MHP Başkan adayı Ayan ve ekibi bugün TTK Makine İkmal Daire Başkanlığı, Satınalma Şube Müdürlüğü, Muayene Komisyonu ve Yüksek Gerilim Bölümü çalışanlarını ile bir araya gelerek desteklerini istedi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:35 Kaynak: İHA
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