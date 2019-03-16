Son Dakika Haberleri: Ayan, Yeşil Mahalle'de Destek İstedi

Ayan, Yeşil Mahalle'de Destek İstedi

46 dakika önce

Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse ve İl Teşkilatıyla birlikte bugün öğlen saatlerinde Yeşil mahalle esnafını ziyaret etti.

Ayan, Yeşil Mahalle'de Destek İstedi, System.String[]
Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse ve İl Teşkilatıyla birlikte bugün öğlen saatlerinde Yeşil mahalle esnafını ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Belediye Başkan adayı Ayan, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse ve İl teşkilatıyla birlikte Yeşil Mahalle esnafını tek tek ziyaret ederek, şikayet ve taleplerini dinledi. Ayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den aldıkları destek ile yollarına devam ettiklerini söyledi.

Kapuz Taksi Durağı çalışanları ile de bir araya gelerek, Taksici esnafı ile uzun uzun sohbet eden Ayan, taksici esnafından desteklerini istedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:30 Kaynak: İHA

Hamdi Ayan, belediye başkan adayı, MHP, Zonguldak, Güncel
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