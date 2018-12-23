Ayan: "Zonguldak'ı Herkese Sevdireceğiz"

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan ile İl Başkanı Varol Demirköse, projelerin hazırlanmasında yardımcı olacak ve şehir ile ilgili olarak çalışmalarını anlatmak üzere Şehir Plancısı Şehir ve Bölge Plancısı Menşure Işık ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan ile İl Başkanı Varol Demirköse, projelerin hazırlanmasında yardımcı olacak ve şehir ile ilgili olarak çalışmalarını anlatmak üzere Şehir Plancısı Şehir ve Bölge Plancısı Menşure Işık ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan; 31 Mart akşamına kadar yarışın devam edeceğini ve güzel projelerle Zonguldak'ı herkese sevdireceklerini söyledi.



Fırat Çakıroğlu'nun isminin verildiği MHP İl Teşkilatı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, Kadın Kolları Başkanı Mevlide Yalçıner, Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, Şehir ve Bölge Plancısı Menşure Işık, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.



Siyaseti amatörce yapmayacaklarını profesyonel olarak yola devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, basın toplantısında şunları söyledi: "31 Mart'ta yapılacak seçimleri için yola çıktık. 31 Mart akşamına kadar yarışın devam edeceğini ve güzel projelerle Zonguldak'ı herkese sevdireceğiz. Bu dönem Zonguldak'ı yönetmek istiyoruz. Bir kararlılık içerisindeyiz. Daha önce de bunu yapmak istedik ama imkansızlıklar olsun, siyaseti amatörce yapmaktan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı bir başarı yakalayamamıştık. Ciddi şekilde gerek projelerimiz ve Zonguldak'ın coğrafi yapısından olsun bir yarışın içinde olduğumuzu ve MHP olarak da 31 Mart akşamına kadar bu yarışın alınması için nasıl bir performans uygulanması ve yapılması gerekiyorsa yapacağız. 10 maddelik projemizle yola çıktık. Artık siyaset amatörce değil profesyonelce olacak, MHP bu süreçte seçimi alması için ne gerekiyorsa onu yapacak. Seçim süreçlerinde farklı şeyler duyabiliyoruz. Bunlardan biri, bir birleşme olup olmadığı, MHP Genel Merkezi tarafından aday gösterildim, benim için start verilmiş ve bu start 31 akşamına kadar devam edecektir. Kimseyi yönlendirmek gibi de bir durumum söz konusu değil. Bütün partilerin aday çıkarmasını bizde istedik. Vatandaşımız özgür iradesi ile partisine ve adayına bakarak kararını vermelidir. Her parti kendi adayı ile yarışa dahil olacak ve yarışın sonuna kadar da bu böyle gidecek. Şehir ve Bölge Plancısı Menşure Işık hanımefendi de bizleri kırmadı geldi. Önemli belediye başkanlarına yardımcı olmuş, bizde kendisinin fikirlerine ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bizlere inandığı ve güvendiği içi Zonguldak'a geldi. Mutlu şehir ve insanlarla ilgili bize tavsiyeleri de olmuştur. Biz bu şehri herkese sevdireceğiz."



Basın toplantısının ardından MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, Kadın Kolları Başkanı Mevlide Yalçıner, Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan ve Şehir ve Bölge Plancısı Menşure Işık ile birlikte hazırlanacak projeleri belirmek için üzere Zonguldak'ta incelemelerde bulundular. - ZONGULDAK

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