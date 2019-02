Ayan, "Zonguldak'ın Gelinen Noktada Sıkıntıları Had Safhaya Çıkmıştır"

MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, gelinen noktada kentin sıkıntılarının had safhaya ulaştığını belirterek, "Zonguldak'ı beraberce yeniden yapılandırıp ve inşa etmek lazım" diye konuştu.

MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan beraberinde İl Başkanı Varol Demirköse, Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy ve partililer ile birlikte Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarete Cemiyet Başkanı Derya Akbıyık'ın doğum gününü pasta ile kutlayarak başlayan Hamdi Ayan, gazetecilere seçim vaadleri arasında yeralan medya merkezi tesisi hakkında da bilgiler aktardı.



ZGC Başkanı Derya Akbıyık, "Biz ZGC adına hoşgeldiniz diyoruz. Sizleri izliyoruz. Hamdi Ayan yoğun bir çalışma zamanı gösteriyor. Sahada daha güçlü, görselde, işitselde ve yazılı basında var. Bugün ZGC'yi ziyaret ediyorsunuz. Biliyoruz ki sizin yerel basınla ilgili de projeleriniz var. Sizin ağır bir görev sorumluluğunuz var. Bu yolda size başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.



Ayan, "Öncelikle yeni yaşınız kutlu olsun. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde ziyaretler kapsamı içerisinde Gazeteciler Cemiyeti'ni de buna dahil ettik. Tabii ki medya basın önemli. Bunu da şu noktada söylemek isterim ki sizler bürokraside, çarşıda, esnafta, hem siyasetin içerisinde olup Zonguldak'ın siyasetini bilen arkadaşlarımızsınız. Hatırlayacağınız gibi biz bu projelerimizi yazmadan önce basın kuruluşlarıyla bir araya gelerek istişare yaptık. Sizlerden de fikir aldık. Bu kapsam içerisine bir medya merkezi kuralım istedik. Zonguldak basınını da belediye başkanı olduğumuzda gezmekten ziyade yakınımızda bir yerde olsunlar diye düşündük. Tabii ki nasip olursa seçilirsek hazırlayacağımız kısa vadedeki projelerimizden bir tanesidir. Biz bu dönem için ciddi, samimi, yapılabilirliği olan şeylerle yola çıkmayı tercih ettik. Tabii halkta bir karşılığı olduğunu görüyoruz. İnsanların böyle bir ihtiyacı olduğunun farkındayız. Eleştiri insanların hakkıdır. Bu projelerin içerisinde Silikon Vadisi ve Eko Köy projesi gibi şeylerin ne gereği vardı gibi eleştiriler geliyor. Bu da normaldir. Şimdi Zonguldak'ta yol meselelerini halletikten sonra otopark meselesi çözüldükten sonra insanlar zaten bunları konuşmaya başlayacak. Biz bunları kademesel olarak yapacağımız projelerimizdir. Burada herşey olsun istedik. Herşey düşünüldü bu noktada biz bu işi sahiplenmek istiyoruz. Biz bu işi yapmak istiyoruz. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Zonguldak'ın gelinen noktada sıkıntıları had safhaya çıkmıştır. Kim ne derse desin, geçmişe dair insanlara kötüleyerek bir yol alma niyetinde değiliz. Herkes herşeyin farkında, biz bu noktada da samimi olduğumuzu ve daha hazırlıklı olduğumuzu her manada hazırlıklı olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

