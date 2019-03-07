Son Dakika Haberleri: Ayancık Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Aldı

Ayancık Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Aldı

34 dakika önce

Sağlık Bakanlığı Ulusal Anne Dostu Değerlendirme Ekibi tarafından 28-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen yerinde değerlendirme sonucunda Ayancık Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" unvanı verildi.

Ayancık Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Aldı, System.String[]
Sağlık Bakanlığı Ulusal Anne Dostu Değerlendirme Ekibi tarafından 28-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen yerinde değerlendirme sonucunda Ayancık Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" unvanı verildi.

Türkiye geneli 33 ilde bu unvanı alan 53. hastane Ayancık Devlet Hastanesi oldu. Karadeniz Bölgesi'nde bu unvanı alan 8 hastaneden biri olan Ayancık Devlet Hastanesi, Sinop'ta ise anne dostu hastane unvanını almaya hak kazanan ilk hastane oldu.

"Anne Dostu Hastane" unvanı almaya uygun görülen Ayancık Devlet Hastanesi yönetimi ve ekibine İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan tarafından "Anne Dostu Hastane" belgesi takdim edildi.

Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan bu süreçte emeği geçen Ayancık Devlet Hastanesi yönetimi ve ilgili birim çalışanlarına, Müdürlüğü Hastane Hizmetleri Biriminde görev yapan personellere, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi ve Ruh Sağlığı Biriminde görev yapan çalışanlara katkılarından dolayı teşekkür etti. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:38 Kaynak: İHA

Ayancık, Anne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi ile Kayınvalidesini Yaraladı, Teslim Oldu Defne Samyeli'nin Büyük Kızı Gönlünü Ünlü Playboy'un Oğluna Kaptırdı

Bebeğini Ön Koltuğa Koyup Tehlikeye Atan Annenin Trafikte Çektiği Video Başını Yaktı Anne Olmayı 7 Kez Denedi, Sorun Bağırsaklarında Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:12:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayancık Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]