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Ayancık Jandarmasından öğrencilere çocuk dergisi
6 saat önce
Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Yenikonak köyünde öğrenim gören öğrencilere çocuk dergisi dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Yenikonak köyünde öğrenim gören öğrencilere çocuk dergisi dağıtıldı.
Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dünya Çocuk Günü kapsamında, Ayancık Yenikonak Ortaokulu öğrencilerine çocuk dergisi verildi. Kitap dağıtımının ardından ekipler, Jandarma Teşkilatının görevlerine yönelik öğrencilere bilgilendirdi.
Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik eğitici ve öğretici faaliyetlere devam edileceğini belirtti. - SİNOP
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