Ayancık'ta bir ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen ev yangınında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanlı köyü Hümer Mahallesinde Sebahatin Aksoy'a ait bir katlı evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü ancak ev tamamen yanarak küle döndü.

Can kaybının yaşanmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP