Ayancık'ta ev ve iş yerlerinden 16 milyon metreküp çamur ve su tahliyesi yapıldı - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde taşkınlara maruz kalan bölgelerden bugüne kadar 16 milyon metreküp çamur ve su tahliyesi yapıldığı bildirildi.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen felaketin ardından oluşan zararların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sel sularına maruz kalan ev, iş yeri ve kamu binalarındaki temizlik çalışmalarının tamamlandığı ilçede, çay ve dere yataklarındaki iyileştirme çalışmaları da sürüyor.

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, selin ardından ilçede 800'e yakın ev ve iş yerinin bodrum katlarının su ve çamurla dolduğunu söyledi.

Ekiplerin yoğun gayretleri sonucunda su altında kalan tüm binaların temizlendiğini vurgulayan Vali Karaömeroğlu, "Cevizli, Yalı ve Beşiktaş mahallerimizde 800'e yakın ev ve iş yerinin bodrum katları çamur ve su ile doldu. Buralar ekiplerimizce temizlendi. Yine Küçük Sanayi Sitesi'nde bütün iş yerleri çamur ve sudan arındırıldı." dedi.

İlçe merkezinin büyük ölçüde toparlandığına işaret eden Karaömeroğlu, özellikle yollarda temizlik ve asfaltlama çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Yeni pazar yerini hazırladıklarını ve vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Vali Karaömeroğlu, "Köylerdeki altyapı çalışmalarına başlayarak hızlıca oraları da bitirmek istiyoruz. Biz bu süreçte ev ve iş yerlerimizden 16 milyon metreküp çamur ve su temizledik. Şimdi üstyapı çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.