Son Dakika Haberleri: Ayancık'ta Gaziler Günü kutlandı
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Ayancık'ta Gaziler Günü kutlandı

2 saat önce

19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Ayancık ilçesinde de kutlandı.

Ayancık'ta Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Ayancık ilçesinde de kutlandı.


Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü kutlamalarına, İlçe Kaymakam Vekili Abdullah Seçkin Koçak, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Program öncesi Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, gazi, gazi yakınları ve şehit yakınlarına çiçek takdim etti. Belediye Başkanı Kaya, çiçek takdimi sonrasında gazi, gazi yakınları ve şehit yakınları ile bir süre sohbet etti.


Günün anlam ve önemiyle alakalı konuşmalar, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in tebrik mesajlarının okunması ve öğrencilerin hazırladıkları şiirleri okumasıyla tören son buldu. - SİNOP

19 Eylül Gaziler Günü, Hayrettin Kaya, Ayancık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:22 Kaynak: İHA
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