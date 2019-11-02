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Ayancık'ta kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Ayancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Ergenç, pazartesi başlayacak ve beş gün sürdürülecek olan kan bağışı kampanyasını duyurdu.

Ayancık'ta kan bağışı kampanyası, System.String[]

Ayancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Ergenç, pazartesi başlayacak ve beş gün sürdürülecek olan kan bağışı kampanyasını duyurdu.


Başhekim Ergenç, kan ihtiyacının önemine dikkat çekti. Ergenç açıklamasında, "Ülkemizde özellikle kış aylarında kan rezervlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Hastanemizde sağlık hizmeti alan hastalarımızın acil durumlarda meydana gelen kan gereksinimini karşılamak, ayrıca ülkemiz genelinde nerede bir ihtiyaç varsa orada ivedilikle olması gereken kan ihtiyacı bizleri bu kampanyayı yapmaya teşvik etti. Bizler yetkililerimizden izin alarak, gerekli alt yapıyı oluşturduk. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum teşkilatlarıyla, değerli esnafımızla ve tüm halkımızla el ele bu kampanyayı başlatıyoruz. İlçemizin güzide insanlarının, başlatacağımız bu kampanyaya gerekli ilgiyi üst düzeyde göstereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - SİNOP

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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