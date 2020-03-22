Ayancık'ta kapalı pazar yeri kapatıldı - Son Dakika

Ayancık'ta kapalı pazar yeri kapatıldı
6 saat önce
Sinop'un Ayancık ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı pazar yeri kapatıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı pazar yeri kapatıldı.
Her hafta pazartesi ve cuma günleri kurulan ilçe kapalı pazar yeri, Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla geçici bir süre kapatıldı. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
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