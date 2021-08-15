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Ayancık'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor - Son Dakika

Ayancık'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

15.08.2021 17:41

Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekipleri sel mesaisi yapıyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekipleri sel mesaisi yapıyor. Yaraların sarılmasına destek veren ekipler, her alanda ilçe halkı ve gönüllülerle görev yapıyor.

Jandarma komandolar gelen erzak yardımlarını yıkık köprüden gönüllülerle oluşturulan insan zinciri ile geçiriyor, su basan Ayancık Devlet Hastanesi'nin de temizliğini yapıyor. Hastanedeki çamura bulanan eşyaları dışarı çıkaran jandarmalar, kirlenen bölgeleri su ve deterjanla yıkıyor. Ellerinde küreklerle ihtiyaç olan yerlere koşturan jandarma, ayrıca helikopterlerle insanları kurtarmaya devam ediyor. Jandarma personeli helikopterlere de yardım malzemeleri taşıyarak, ihtiyaç sahibi bölgelere aktarılmasını sağlıyor.

(Ünsal Karka – Furkan Abrek Ünal/İHA)

Ayancık'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
Ayancık'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
Ayancık'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
Ayancık'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
Ayancık'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

Jandarma, Ayancık, Sinop, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayancık'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor - Son Dakika


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