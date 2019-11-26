Son Dakika Haberleri: Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ayancık'tan Sinop istikametine seyir halindeki Şaban Sarısoy idaresindeki otomobil, Aliköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Şaban Sarısoy yaralanarak, Ayancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - SİNOP

Ayancık, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Dur" ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu araç kaza yaptı: Yaya olarak kaçan üç kişi aranıyor
Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 00:32:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]