Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ayancık'tan Sinop istikametine seyir halindeki Şaban Sarısoy idaresindeki otomobil, Aliköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Şaban Sarısoy yaralanarak, Ayancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - SİNOP

Sinop 'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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