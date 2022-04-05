Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

05.04.2022 18:04
Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aydaş idaresindeki 19 ABD 452 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık karayolu Büyükdüz mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 acil servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP

Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Selin vurduğu Ayancık'ta İkisu Köprüsü tamamlanmak üzere Selin vurduğu Ayancık'ta İkisu Köprüsü tamamlanmak üzere Sinop'ta kamu kurumundan otomobil çalan kişi yakalandı Sinop'ta kamu kurumundan otomobil çalan kişi yakalandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Otomobil, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:55 Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:39 CHP Bursa İl Başkanlığı, fatura borcunu 5 TL'lik banknotlarla ödedi!
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 18:13:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement