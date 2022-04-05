Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aydaş idaresindeki 19 ABD 452 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık karayolu Büyükdüz mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 acil servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika