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Yürüyüşe çıkanlar büyük şaşkınlık yaşadı... Ayancık'ta sel sularının denize sürüklediği tomruklar Samsun sahillerinde - Son Dakika

Yürüyüşe çıkanlar büyük şaşkınlık yaşadı... Ayancık'ta sel sularının denize sürüklediği tomruklar Samsun sahillerinde

07.09.2021 12:47

Yürüyüşe çıkanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Yürüyüşe çıkanlar büyük şaşkınlık yaşadı... Ayancık'ta sel sularının denize sürüklediği tomruklar Samsun sahillerinde

Sel Sinop'ta oldu, tomruklar 200 km doğudaki Samsun sahillerine vurdu

200 km sürüklenerek Samsun sahillerine vuran tomruklar vatandaşları şaşırttı

SAMSUN - Sinop Ayancık'ta yaşanan sel felaketinde denize sürüklenen tomruklar Samsun sahiline vurmaya devam ediyor. 200 km sürüklenen dev tomruklardan onlarcası Samsun'un Atakum ilçesi sahillerine ulaştı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde binlerce tomruk Karadeniz'e sürüklenmiş, tomruk adacıkları oluşmuştu. Sel felaketinin ardından denizde 200 kilometre sürüklenen tomruklar Samsun'un farklı noktalarındaki sahilde gözükmeye başladı. Gün geçtikçe sayıları daha da artamaya başlayan tomruklar özellikle Atakum sahilini kapladı. Sabahları spor yapmaya çıkan vatandaşlar tomrukları görünce şaşkınlıklarını ve üzüntülerini gizleyemedi.

"Ne kadar dehşetli bir felaket olduğunu gösteriyor"

Tomrukları görünce sel felaketinin ne kadar büyük boyutta olduğunu anladığını belirten Kemalettin Kumru, "Kastamonu ve Sinop'un ilçelerinde olan sel felaketinden sonra sahile vurmuş bulunan bu tomruklar bu felaketin ne kadar acı, ne kadar dehşetli bir felaket olduğunu gösteriyor. Atakum'a kadar gelmesi gerçekten enteresan. Hani bir söz vardır; 'deniz kendi içinde, kendisinde olmayan bir şeyi barındırmıyor' diye. Bugün burada gördüğümüz manzara da budur. Acı bir olay, devletimiz de bu acı olayda vatandaşların yanındadır. Burada Atakum sahilimiz çok güzel. Yürüyüş için, sağlık için her türlü imkan var. Böyle güzel bir sahil Türkiye'nin çok yerinde göremedim" dedi.

"Bir facianın kalıntıları buraya kadar gelmiş"

Bir vatandaş ise, "Geçtiğimiz günlerde 3 -4 tane vardı. Bu sabah yürüyüşe çıktığımda deniz boyu bunları görmek beni çok üzdü. Bir facianın kalıntıları buraya kadar gelmiş. Açıkçası duyguluyum" diye konuştu.

Yürüyüşe çıkanlar büyük şaşkınlık yaşadı... Ayancık'ta sel sularının denize sürüklediği tomruklar Samsun sahillerinde
Yürüyüşe çıkanlar büyük şaşkınlık yaşadı... Ayancık'ta sel sularının denize sürüklediği tomruklar Samsun sahillerinde
Yürüyüşe çıkanlar büyük şaşkınlık yaşadı... Ayancık'ta sel sularının denize sürüklediği tomruklar Samsun sahillerinde
Yürüyüşe çıkanlar büyük şaşkınlık yaşadı... Ayancık'ta sel sularının denize sürüklediği tomruklar Samsun sahillerinde
Yürüyüşe çıkanlar büyük şaşkınlık yaşadı... Ayancık'ta sel sularının denize sürüklediği tomruklar Samsun sahillerinde
Yürüyüşe çıkanlar büyük şaşkınlık yaşadı... Ayancık'ta sel sularının denize sürüklediği tomruklar Samsun sahillerinde

Ayancık, Samsun, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yürüyüşe çıkanlar büyük şaşkınlık yaşadı... Ayancık'ta sel sularının denize sürüklediği tomruklar Samsun sahillerinde - Son Dakika


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