Ayancık'ta selden zarar gören ve bir kısmı çöken köprü yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Köprüden kontrollü geçiş sağlanması

Askerlerin geçişi kapatması

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde selden zarar gören ve bir kısmı çöken köprü yaya trafiğine kapatıldı.

Ceviz Mahallesinde bulunan ve selden zarar görerek bir kısmı yaklaşık 3 metre çöken Ayancık köprüsünün sallanması ve tehlike oluşturması üzerine yaya trafiğine kapatıldı.

İlçede bulunan 3 köprüden yıkılmayan tek köprü olan ve ilçeyi birbirine bağlayan köprüde oluşan kalabalık ekiplerce tahliye edildi. İnsan zinciri oluşturularak yardımların elden ele karşıya ulaştırıldığı köprüye, tahliyenin ardından şerit çekildi.

Önlem alınan köprü ulaşıma kapatıldı.